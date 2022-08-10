Кому Нетаниягу предлагал должность министра в обмен на выход из коалиции

Депутат Кнессета Йомтоб Кальфон («Ямина») заявил на встрече с активистами, что председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу сделал ему предложение присоединиться к «Ликуду», сообщила журналистка Яара Шапира в Kan 11 News во вторник.

«Нетаниягу предложил мне гарантированное место на десятом месте в списке «Ликуда» на два срока и должность старшего министра по моему выбору, если я только выйду из коалиции — и я отказался», — сказал Кальфон.

ח"כ יום טוב כלפון טוען: נתניהו הציע לי שיריון ל2 קאדנציות במקום ה-10 בליכוד ותפקיד שר לבחירתי, אם רק אערוק מהקואליציה — וסירבתי.

קהל: נתניהו עצמו הציע לך או שליחים?

כלפון: נתניהו עצמו@YomtobKalfon pic.twitter.com/QGVgfywmnV — יערה שפירא (@yaara_shapira) August 9, 2022

Зрители спросили его, получил ли он предложение от самого Нетаниягу или от людей, которые обратились к нему от имени Нетаниягу. Он ответил: «Со мной говорил сам Нетаниягу».

Ранее мы писали, что лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу сказал, что, если бы коалиция, в которую входит исламистская партия «РААМ», не пала, Израиль не смог бы «бороться с террором» в секторе Газа.

Кроме того, депутат от «Еш Атид» Рам Бен-Барак попросил прощение за то, что предположил, что у лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу проблемы с психикой.

Напомним также, что премьер-министр Яир Лапид встретился утром с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу в Тель-Авиве для обсуждения вопросов безопасности.