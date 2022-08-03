Лапид начинает избирательную кампанию, обещая бороться с ростом стоимости жизни

На мероприятии, посвященном началу предвыборной кампании Еш Атид Лапид также заявил, что внутреннее разделение Израиля, а не Иран, является его самой серьезной угрозой.

Премьер-министр Яир Лапид начинает предвыборную кампанию своей партии «Еш Атид» на мероприятии в Тель-Авиве, обещая снизить стоимость жизни в Израиле.

Лапид раскритиковал лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который ранее в тот же день представил свой собственный экономический план.

«Мы ведем борьбу против роста стоимости жизни», — говорит Лапид толпе сторонников.

«В течение 15 лет никто ничего не делал», — сказал он, имея в виду более чем десятилетнее пребывание Нетаниягу у власти.

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.