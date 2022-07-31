Лапид: Насилие в отношении женщин — это пятно на стране, которое не может продолжаться

Премьер-министр Яир Лапид в воскресенье обратился к проблеме насилия в отношении женщин, заявив, что это «пятно на стране, и это не может продолжаться».

«Только на прошлой неделе женщина была снова убита своим мужем, а дочь — своим отцом», — сказал Лапид, говоря об убийстве 30-летней Рабаб Абу Сиям, предположительно, ее мужем, и убийстве 21-летней Лианы Савенок ее отцом.

«Были раскрыты дополнительные ужасающие подробности в деле об изнасиловании женщины-тюремщика. Была обнаружена дополнительная унизительная переписка футболистов», — сказал Лапид, имея в виду израильскую военнослужащую, которая заявила, что ее неоднократно насиловал палестинский охранник во время службы в тюрьме Гильбоа, а также недавно опубликованные текстовые сообщения между двумя ведущими израильскими футболистами, которых подозревали в изнасиловании в 2020 году, но дело было закрыто, и они продолжили свою карьеру.

«Несмотря на то, что все эти случаи отличаются друг от друга, у них есть один общий знаменатель: ужасное насилие, направленное против женщин. Наша ответственность как общества и наша обязанность как правительства — искоренить это явление», — сказал премьер-министр.