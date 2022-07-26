Лапид отверг критику Нетаниягу

Премьер-министр Израиля заявил, что Нетаниягу, как лидер оппозиции, имеет доступ к новостям о безопасности, однако он отказался прибыть в офис Лапида и пообщаться с ним.

«Вопрос решается правительством Израиля, и, как сказал сегодня пресс-секретарь путина*, никакого дипломатического кризиса нет», — говорится в заявлении пресс-секретаря Лапида. «Если бы Нетаниягу потрудился приехать и получить информацию о безопасности от премьер-министра Лапида, он бы узнал факты».

Нетаниягу отказался сесть лицом к лицу с Лапидом, чтобы узнать новости о безопасности, к которым он имеет доступ как лидер оппозиции.

Вместо этого, по словам офиса Лапида, «мы можем сказать ему, что ради безопасности Израиля и российского еврейства этот вопрос должен решаться конфиденциально и по правительственным каналам, а не на пресс-конференциях».

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.Р