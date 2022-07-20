Лапид подчеркнул необходимость «двухпартийной поддержки» Израиля

Лапид обсудил с президентом и генеральным директором AIPAC недавний визит в Израиль президента США Джо Байдена, а также «историческую Иерусалимскую декларацию».

Премьер-министр Яир Лапид встретился с президентом и генеральным директором произраильской лоббистской группы США AIPAC.

Лапид написал в Твиттере, что троица обсудила недавний визит в Израиль президента США Джо Байдена, а также «историческую Иерусалимскую декларацию, подтверждающую нерушимый союз США и Израиля».

«Укрепление двухпартийной поддержки этого союза является главным приоритетом», — добавляет Лапид.

I just met with @AIPAC President Betsy Korn and CEO Howard Kohr. We discussed @POTUS‘s visit to Israel and the historic Jerusalem Declaration reaffirming the unbreakable US-Israel alliance. Strengthening bipartisan support for that alliance is a top priority. pic.twitter.com/shTXJCgCYE — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) July 20, 2022

Ранее Курсор писал, что шекель восстанавливается, но эксперты предупреждают о рисках. Эксперты предупреждают, что более слабая израильская валюта больше не сможет защитить страну от импортируемой инфляции.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.