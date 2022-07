Лапид подчеркнул необходимость «двухпартийной поддержки» Израиля

Премьер-министр Яир Лапид встретился с президентом и генеральным директором произраильской лоббистской группы США AIPAC.

Лапид написал в Твиттере, что троица обсудила недавний визит в Израиль президента США Джо Байдена, а также «историческую Иерусалимскую декларацию, подтверждающую нерушимый союз США и Израиля».

«Укрепление двухпартийной поддержки этого союза является главным приоритетом», — добавляет Лапид.

I just met with @AIPAC President Betsy Korn and CEO Howard Kohr.

We discussed @POTUS‘s visit to Israel and the historic Jerusalem Declaration reaffirming the unbreakable US-Israel alliance.

Strengthening bipartisan support for that alliance is a top priority. pic.twitter.com/shTXJCgCYE

— יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) July 20, 2022