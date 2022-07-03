Лапид пригласил Нетаниягу на брифинг по вопросам безопасности

По закону лидер оппозиции обязан получать информацию о безопасности от премьер-министра, Нетаниягу отказывался выполнять это требование в течение последнего года, поскольку регулярно оспаривал легитимность Нафтали Беннета в качестве премьер-министра.

Премьер-министр Яир Лапид официально пригласил главу оппозиции Биньямина Нетаниягу на брифинг по вопросам безопасности.

Лапид пригласил своего соперника на предстоящих выборах в Кнессет на встречу вместе со своим военным секретарем Ави Гилем.

В пятницу во время телефонного разговора между Лапидом и Нетаниягу возникли разногласия по поводу того, как лидер оппозиции будет получать информацию о ситуации в сфере безопасности Израиля. Пресс-секретарь Лапида сказал, что премьер-министр пригласил Нетаниягу «прийти, как это принято, на брифинг по безопасности в офис Лапида вместе с военным секретарем». Но, по словам пресс-секретаря Нетаниягу, глава оппозиции ответил, что хочет получить от военного секретаря Лапида предусмотренную законом информацию о безопасности, но без присутствия Лапида, «чтобы предотвратить превращение брифинга по безопасности в политический инструмент в преддверии выборов».

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