Лапид созывает кабинет безопасности для обсуждения напряженности на границе с Газой

«Премьер-министр продолжает регулярно получать обновленную информацию о ситуации в секторе Газа и его окрестностях и проводит брифинги несколько раз в день», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Премьер-министр Яир Лапид собирает кабинет безопасности высшего уровня для обсуждения напряженности на границе сектора Газа, сообщает его канцелярия.

Лапид получил информацию от высших чиновников министерства обороны о ситуации на юге страны, а члены кабинета обсуждают текущие оценки Израиля и действия, предпринимаемые им для защиты от непосредственной угрозы нападения «Исламского джихада» на границе.

Канцелярия заявляет, что министры также получили обновленную информацию о переговорах с Ливаном при посредничестве США по поводу спорной морской границы.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

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Кроме того, Ганц и Нетаниягу обменялись колкостями по поводу назначения нового главы ЦАХАЛа. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что новый глава ЦАХАЛа не может быть назначен переходным правительством. Ганц в ответ заявил, что Нетаниягу пытается политизировать этот процесс.