Лапид: Выборы — это не между мной и Нетаниягу, а между будущим и прошлым

Призывая, с одной стороны, к внутреннему единству, Лапид в то же время проводит различие между своей партией и ее предполагаемыми политическими партнерами и теми, кого возглавляет лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу.

Премьер-министр и лидер Еш Атид Яир Лапид перешел в режим предвыборной кампании, призывая к созданию «единственной вещи», которая может обеспечить стабильное правительство «без экстремистов».

«Эти выборы были навязаны нам, но они могут стать единовременной возможностью выбраться из неразберихи. Создать широкое и стабильное национальное правительство, без экстремистов. Только одно позволит это сделать: великая, сильная «Еш Атид», которая стабилизирует израильский корабль», — заявил премьер-министр в своем выступлении перед собранием фракции его партии в Тель-Авиве.

Предстоящие выборы 1 ноября, как и четыре предшествующих им с 2019 года, быстро превращаются в пятый референдум о том, должен ли лидер «Ликуда» стоять у руля.

«Решение, поставленное перед гражданами Израиля, — это не выбор между мной и Нетаниягу. Выбор стоит между будущим и прошлым. Выбор между теми, кто думает только о собственном благе, и теми, кто думает о благе государства», — говорит премьер-министр.

В то же время Лапид обращает внимание на необходимость объединения перед лицом вызовов, включая продолжающуюся глобальную пандемию, войну на Украине, стоимость жизни и то, что «израильская демократия находится в экзистенциальной опасности».

«В трудные времена израильтяне всегда умели отложить ссоры в сторону и вместе идти на работу. Это то, что нам нужно сделать сейчас», — говорит Лапид.

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