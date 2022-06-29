Лапид: Я работаю с Либерманом над принятием закона о метро

Ранее сообщалось, что министр финансов Авигдор Либерман намерен значительно затянуть законодательный процесс роспуска Кнессета, если закон о метро не будет принят.

На фоне предположений о том, что партия Еш Атид готова отказаться от принятия закона о метро, чтобы быстро распустить Кнессет, министр иностранных дел Яир Лапид написал в твиттере, что он работает с министром финансов Авигдором Либерманом над принятием этого закона.

Либерман ранее предупредил, что его партия будет блокировать роспуск Кнессета сегодня вечером, если закон не будет принят.

«Лучше поздно, чем никогда», — написал в твиттере министр транспорта Мерав Михаэли в ответ на сообщение Лапида.

Ранее Курсор писал, что стало известно, когда может состояться приведение к присяге Яира Лапида. Если Кнессет проголосует за самороспуск сегодня в среду, то это приведет к прекращению премьерских полномочий Беннета.

Редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета.