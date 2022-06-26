Лейбористская партия проведет праймериз 18 июля

Кроме того, 30 июня Лейбористская партия проведет партийную конференцию для подготовки к предстоящим выборам в Кнессет, в ходе которой будут обсуждаться праймериз и правила проведения выборов.

Лейбористская партия, которую в настоящее время возглавляет министр транспорта Мерав Михаэли, планирует провести выборы лидера 18 июля, согласно заявлению пресс-секретаря партии.

Ожидается, что Михаэли сохранит свой пост.

Праймериз лидеров и партийная конференция будут зависеть от запланированного 24-го созыва Кнессета, процесс которого возобновится завтра.

По словам пресс-секретаря, праймериз для остальных членов списка Лейбористской партии пройдут в начале августа.

Напомним, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

«Курсор» писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.