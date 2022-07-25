Махмуд Аббас: Визит Байдена ничего не дал палестинцам

Палестинские источники цитируют Аббаса, который сказал, что он «удивлен» тем, что не смог добиться от Байдена ни одного предложения, которое можно было бы представить как прогресс в политическом процессе с Израилем.

Недавний визит президента США Джо Байдена в регион был «большим нулем» и ничего не дал палестинцам, сообщил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас своим доверенным лицам в Рамле.

Палестинские источники цитируют слова Аббаса о том, что он был «удивлен» тем, что не смог добиться от Байдена ни одного предложения, которое можно было бы представить как прогресс в политическом процессе с Израилем.

После встречи Аббаса и Байдена в Вифлееме 15 июля Байден заверил президента ПА, что его приверженность решению о двух государствах не изменилась.

«Два государства в границах 1967 года, с взаимно согласованными обменами, остаются лучшим способом достижения равных мер безопасности, процветания, свободы и демократии для палестинцев и израильтян», — сказал Байден.

Согласно источникам, Аббас сообщил президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси и королю Иордании Абдалле, что он недоволен результатами встречи с Байденом.

Ранее Курсор писал, что подведены итоги посещения Байденом Восточного Иерусалима. Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон предупреждал о важности визита Байдена в Восточный Иерусалим. Речь американского президента содержала намеки на возобновление мира между Израилем и ПА.

Кроме этого, палестинцы заявили, что израильтяне «воткнули нам в спину нож». Официальные лица Палестинской администрации говорят, что Иерусалимская декларация и сопровождающие ее документы испортили настроение и атмосферу в Рамалле в преддверии визита президента США.