Махмуд Аббас: Визит Байдена ничего не дал палестинцам

20:39, Сегодня
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Фото: flash90

Палестинские источники цитируют Аббаса, который сказал, что он «удивлен» тем, что не смог добиться от Байдена ни одного предложения, которое можно было бы представить как прогресс в политическом процессе с Израилем.

Недавний визит президента США Джо Байдена в регион был «большим нулем» и ничего не дал палестинцам, сообщил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас своим доверенным лицам в Рамле.

Палестинские источники цитируют слова Аббаса о том, что он был «удивлен» тем, что не смог добиться от Байдена ни одного предложения, которое можно было бы представить как прогресс в политическом процессе с Израилем.

После встречи Аббаса и Байдена в Вифлееме 15 июля Байден заверил президента ПА, что его приверженность решению о двух государствах не изменилась.

«Два государства в границах 1967 года, с взаимно согласованными обменами, остаются лучшим способом достижения равных мер безопасности, процветания, свободы и демократии для палестинцев и израильтян», — сказал Байден.

Согласно источникам, Аббас сообщил президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси и королю Иордании Абдалле, что он недоволен результатами встречи с Байденом.

Ранее Курсор писал, что подведены итоги посещения Байденом Восточного Иерусалима. Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон предупреждал о важности визита Байдена в Восточный Иерусалим. Речь американского президента содержала намеки на возобновление мира между Израилем и ПА.

Кроме этого, палестинцы заявили, что израильтяне «воткнули нам в спину нож». Официальные лица Палестинской администрации говорят, что Иерусалимская декларация и сопровождающие ее документы испортили настроение и атмосферу в Рамалле в преддверии визита президента США.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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