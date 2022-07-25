Махмуд Аббас: Визит Байдена ничего не дал палестинцам

Недавний визит президента США Джо Байдена в регион был «большим нулем» и ничего не дал палестинцам, сообщил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас своим доверенным лицам в Рамле.
Палестинские источники цитируют слова Аббаса о том, что он был «удивлен» тем, что не смог добиться от Байдена ни одного предложения, которое можно было бы представить как прогресс в политическом процессе с Израилем.
После встречи Аббаса и Байдена в Вифлееме 15 июля Байден заверил президента ПА, что его приверженность решению о двух государствах не изменилась.
«Два государства в границах 1967 года, с взаимно согласованными обменами, остаются лучшим способом достижения равных мер безопасности, процветания, свободы и демократии для палестинцев и израильтян», — сказал Байден.
Согласно источникам, Аббас сообщил президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси и королю Иордании Абдалле, что он недоволен результатами встречи с Байденом.
Ранее Курсор писал, что подведены итоги посещения Байденом Восточного Иерусалима. Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон предупреждал о важности визита Байдена в Восточный Иерусалим. Речь американского президента содержала намеки на возобновление мира между Израилем и ПА.
Кроме этого, палестинцы заявили, что израильтяне «воткнули нам в спину нож». Официальные лица Палестинской администрации говорят, что Иерусалимская декларация и сопровождающие ее документы испортили настроение и атмосферу в Рамалле в преддверии визита президента США.