Макрон объявил о начале периода военной экономики во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в его стране начинается период военной экономики. Так, республика будет наращивать свое вооружение.
Президент собирается пересмотреть закон о военных расходах на 2019-2025 годы. Расходы, по его мнению, должны соответствовать современным угрозам.
«Франция вошла в военную экономику, в которой я верю, что мы организуем себя в долгосрочной перспективе», — заявил Макрон.
Он также призвал Европейский союз создать стратегию, которая помогла бы укрепить оборонную промышленность.
Ранее наш сайт сообщал, что эксперты назвали новую «сакральную дату» для путина в войне против Украины. Всем известно, что российский диктатор путин очень любит сакральные даты, юбилеи и так далее. И именно к ним н старался привязать громкие победы в Украине, вот только вместо побед получились огромные потери.
Кроме того, Курсор писал, что у Зеленского рассказали, когда и как закончится война Украины с россией.
Еще напомним, что визит Байдена в Израиль перенесен на даты 13-14 июля.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!