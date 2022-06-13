Макрон объявил о начале периода военной экономики во Франции

В 2022 году военный бюджет Франции увеличился до 40,9 миллиарда евро. Однако уже в 2025 году планируется достичь 50 миллиардов евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в его стране начинается период военной экономики. Так, республика будет наращивать свое вооружение.

Президент собирается пересмотреть закон о военных расходах на 2019-2025 годы. Расходы, по его мнению, должны соответствовать современным угрозам.

«Франция вошла в военную экономику, в которой я верю, что мы организуем себя в долгосрочной перспективе», — заявил Макрон.

Он также призвал Европейский союз создать стратегию, которая помогла бы укрепить оборонную промышленность.

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