Макрон позвонил Зеленскому после 105-минутного разговора с Путиным

Президент Украины сообщил, что он за мирное урегулирование ситуации и призвал созвать срочное заседание ТКГ. Ранее Макрон позвонил Путину по поводу ситуации в Украине в последней попытке предотвратить вторжение России в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает французский президент, вскоре после того, как он завершил разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон позвонил Путину по поводу ситуации в Украине в последней попытке предотвратить вторжение России в Украину, сообщает его канцелярия.

Разговор Макрона и Путина, который длился 105 минут, состоялся через две недели после того, как Макрон отправился в Москву, чтобы убедить Путина воздержаться от отправки войск, скопившихся на границе, в Украину.

Звонок представлял собой «последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине», — заявили в Елисейском дворце перед разговором.

Курсор ранее сообщал, что Макрон и Путин обсудили по телефону кризис в Украине. Переговоры рассматриваются как «последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине», говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Еще наш сайт сообщал, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину. Американский президент сказал, что российские военные готовы атаковать Украину уже в ближайшие дни. Он уверен, что россияне предпримут попытку сразу атаковать Киев.

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