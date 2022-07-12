За кресло Бориса Джонсона теперь борются 8 человек

Число претендентов на кресло премьера будет сокращаться, пока не останется только два кандидата. Затем около 160 тысяч членов Консервативной партии проголосуют за одного из оставшихся двух.

Стало известно, кто прошел в первый тур выборов нового лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании. Так, всего прошло 8 кандидатов.

Об этом сообщает Sky News.

Среди этих кандидатов:

Риши Сунак, бывший глава казначейства;

Пенни Мордаунт, министр торговли;

Том Тугендхат, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин;

Лиз Трасс, министр иностранных дел;

Суэлла Брейверман, генеральный атторней Англии и Уэльса;

Джереми Хант, бывший министр здравоохранения;

Кеми Баденох, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления;

Надхим Захави, экс-министр образования, назначенный накануне отставки Джонсона главой казначейства.

Важно, что голосование, которое будет направлено на сокращение числа претендентов на должность, состоится уже в среду, 13 июля. Чтобы пройти дальше, кандидатов должны будут поддержать 30 депутатов. Количество претендентов будет становиться меньше до тех пор, пока их не останется всего два.

Тогда 160 тысяч членов Консервативной партии проголосуют за одного кандидата. Результат объявят пятого сентября.

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