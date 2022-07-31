Михаль Шир присоединилась к Еш Атид

«Мне выпала честь быть частью драматического политического процесса, который привел к окончанию правления Биньямина Нетаниягу», — говорит она. В декабре 2020 года она покинула Ликуд и присоединилась к партии «Тиква Хадаша».

Член партии «Тиква Хадаша» Михаль Шир, которая ранее была членом партии Биньямина Нетаниягу «Ликуд», объявила о своем вступлении в партию премьер-министра Яира Лапида.

Партия «Тиква Хадаша» министра юстиции Гидеона Саара объявила о слиянии с «Кахоль-Лаван» министра обороны Бенни Ганца в начале этого месяца.

«Сегодня я завершаю увлекательный период работы с моим другом Гидеоном Сааром», — говорится в заявлении Ширы.

«Сегодня я присоединяюсь к премьер-министру Яиру Лапиду и партии «Еш Атид», которая является главной политической силой, стоящей стеной против тех, кто пытается расколоть нас изнутри», — добавляет она.

«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.

Наш сайт сообщал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.

Редакция информировала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.