Министры одобрили «немедленную» помощь приграничным населенным пунктам Газы

План предусматривает определение приоритетов и продвижение выплат, покрывающих расходы, которые местным властям пришлось понести во время боевых действий.

Министры правительства утвердили «пакет немедленной помощи и компенсаций» для жителей городов, расположенных вблизи сектора Газа, после трехдневных боев с палестинской террористической группировкой «Исламский джихад» на прошлой неделе.

«Это правительство не исчезнет из их жизни, как только прекратится обстрел. Мы провели встречи с главами местных органов власти из районов, прилегающих к сектору Газа, и представленный сегодня пакет является результатом работы с ними», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, компенсация будет выплачена и за три дня, предшествовавших вспышке насилия, когда ограничения на передвижение, введенные израильской армией в преддверии нападения на границу, привели к тому, что многие города оказались фактически заблокированными.

Кроме того, план направлен на оказание помощи в укреплении систем связи и аварийного электроснабжения властей, а также на размещение большего количества мобильных бомбоубежищ, говорится в заявлении.

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