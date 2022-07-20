Мири Регев призывает Смотрича и Бен Гвира преодолеть разногласия

Бен-Гвир и Смотрич вместе баллотировались от партии «Религиозный сионизм» на последних выборах и на этой неделе вели переговоры о том, чтобы снова объединить усилия, хотя разногласия остаются.

Депутат от партии «Ликуд» Мири Регев призывает правых депутатов Бецалеля Смотрича и Итамара Бен Гвира объединить усилия перед выборами 1 ноября.

«Мы сделаем все возможное, чтобы Итамар Бен Гвир и Смотрич разобрались между собой», — сказала Регев. Если они любят эту страну больше, чем эго, они смогут решить [свои] проблемы».

Ликуд рассматривает их союз как положительный момент, чтобы гарантировать, что ни одна из партий, обе из которых лояльны лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу, не опустится ниже избирательного порога.

Ранее Курсор писал, что подведены итоги посещения Байденом Восточного Иерусалима. Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон предупреждал о важности визита Байдена в Восточный Иерусалим. Речь американского президента содержала намеки на возобновление мира между Израилем и ПА.

Кроме этого, палестинцы заявили, что израильтяне «воткнули нам в спину нож». Официальные лица Палестинской администрации говорят, что Иерусалимская декларация и сопровождающие ее документы испортили настроение и атмосферу в Рамалле в преддверии визита президента США.

Ранее Курсор писал, что сегодня президент США намерен заявить об улучшениях жизни для палестинского населения. Американский президент в пятницу может рассказать об упрощении процедуры перехода через границу для палестинских арабов. Ожидается, что это произойдет при посещении больницы в Восточном Иерусалиме.