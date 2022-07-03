Моше Фейглин объявил о возвращении в политику

«Когда стали ясны масштабы катастрофы, я решил, что пришло время объединить силы и, именно в это трудное время, вернуться в Ликуд, укрепить еврейское большинство и вернуть нам наше еврейское государство», — заявил Фейглин.

Бывший член Ликуда Моше Фейглин, известный своими экстремистскими взглядами, объявил, что будет добиваться места в избирательном списке партии на предстоящих выборах.

В своем заявлении Фейглин сказал, что он будет участвовать в праймериз «Ликуда», который состоится в середине августа, для того, чтобы Израиль оставался «государством с еврейским большинством».

«Год назад, когда крупнейшая в нашей истории фальсификация выборов лишила еврейское государство еврейского большинства и создала правительство из всех его граждан, Израиль фактически стал полностью арабским государством и вступил в глубокий кризис во всех сферах нашей жизни», — говорит он, ссылаясь на решение Нафтали Беннета сформировать идеологически разнородную коалицию, включавшую исламистскую партию «РААМ».

Напомним, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Ранее курсор информировал, что новый опрос показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием.

Курсор писал, что партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.