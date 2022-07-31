Моше Гафни: Моя фракция может баллотироваться отдельно от Яадут а-Тора

Два совета мудрецов фракций партии Яадут а-Тора раньше хорошо работали вместе, но за последние пару лет отношения ухудшились, пояснил источник в партии.

Литовская харедийская партия «Дегель Хатора», входящая вместе с хасидской фракцией «Агудат Йисраэль» в партию «Яадут а-Тора», может принять решение о самостоятельном участии в предстоящих выборах, заявил недавно лидер «Дегеля» Моше Гафни на конференции фракции.

У двух фракций есть идеологические разногласия, объяснил Гафни на заседании, которое состоялось во вторник.

«Каждый хасид должен слушать своего раввина», — сказал Гафни на мероприятии, которое прошло во вторник в Бней-Браке. «В общественной жизни мы объединились, и вдруг обнаруживаем, что в фундаментальных вопросах мы не одного мнения. В образовании, [военном] призыве, шаббате и других основных вопросах. Мы идем к нашим раввинам, слышим одно, возвращаемся во фракцию — и слышим что-то другое, и не знаем, откуда это взялось», — сказал Гафни.

В каждой из двух фракций есть совет раввинов, которые принимают решения по политическим вопросам.

«Нужно было сделать так, чтобы совет великих [мудрецов] Торы «Агудат Йисраэль» и совет великих [мудрецов] Торы «Дегель Хатора» заседали вместе и принимали решения».

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