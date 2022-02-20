Нахман Шай приветствует решение вновь открыть границы для всех туристов

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 1 марта, туристам всех возрастов, как привитым, так и непривитым, будет разрешен въезд в Израиль при условии, что они сдадут отрицательный ПЦР перед посадкой в самолет и пройдут еще один ПЦР после приземления.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай приветствует решение правительства разрешить въезд в страну всем туристам, вакцинированным или нет, заявив, что это стало благом для людей во всем мире, которые изо всех сил пытались посетить страну во время пандемии коронавируса.

«Я рад, что премьер-министр положительно отреагировал на просьбы тысяч семей по всему миру, как евреев, так и неевреев, которые стремятся вновь встретиться после долгого периода разлуки, вызванного отчасти такими ограничениями, как запрет на въезд для невакцинированных детей», — говорит Шай.

Израиль, в свое время полностью закрывший свои границы для неграждан, подвергся резкой критике со стороны еврейских лидеров по всему миру, которые утверждали, что, будучи национальным государством еврейского народа и домом примерно для половины еврейского населения мира, страна обязана держать себя открытой для еврейских посетителей.

Курсор ранее сообщал, что Израиль с 1 марта открывается для всех иностранных туристов. Министры согласились вновь открыть израильское небо для непривитых туристов любого возраста, но по-прежнему будут требоваться два отрицательных теста ПЦР, отменив при этом требование одного теста для возвращающихся израильтян.

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