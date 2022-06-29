НАТО поможет послевоенному восстановлению Украины

«Мы будем продолжать усиливать нашу политическую и практическую поддержку нашему близкому партнеру Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии», — говорится в заявление НАТО.

НАТО поможет восстановить Украину после окончания войны с россией*. Об этом говорится в декларации, принятой на саммите НАТО в Мадриде в среду 29 июня.

«Вместе с Украиной мы приняли решение о расширенном пакете помощи. Это ускорит поставку нелетального оборонного оборудования, улучшит киберзащиту и устойчивость Украины, а также поддержит модернизацию оборонного сектора по мере продвижения к большей операционной совместимости в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении.

Следующий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе в 2023 году.

«Мы благодарим Королевство Испания за теплое гостеприимство по случаю 40-й годовщины его членства в НАТО. Мы с нетерпением ждем следующей встречи в Вильнюсе в 2023 году», — говорится в заявлении.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО. По словам эксперта, война в Украине с россией не закончится, пока украинское государство и западные страны не разрушат российскую систему власти.

Также наш сайт информировал, что в россии озвучили условие начала третьей мировой войны. Ранее наш сайт сообщал, что Стивен Кинг назвал обстрелы в Украине террористическими атаками.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что у путина допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума.