Немецкие депутаты планируют посетить Тайвань

В поездке примут участие представители всех шести парламентских групп. Она пройдет с 22 по 30 октября.

Группа представителей немецкого Бундестага планирует посетить Тайвань.

Сообщалось, что они являются представителями комитета Бундестага по правам человека. Один из них заявил, что не хочет, чтобы его сдерживал «дышащий дракон», несмотря на напряженные отношения с Китаем, после визита лидера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Поездка законодателей пройдет с 22 по 30 октября и охватит не только Тайвань, но и Японию и Гонконг.

Ожидается, что в поездке примут участие представители всех шести парламентских групп, возможно, по два от каждой из двух крупнейших групп. Таким образом, общее число евродепутатов в делегации достигнет восьми.

«Курсор» опубликовал ранее итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая. Результатом визита американского спикера стали наложенные Китаем санкции на Тайвань, а США пообещали поддержку островного государства.

Мы освещали ОНЛАЙН: Визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».

Редакция писала о развитии событий на Тайване: армия повысила боеготовность.