Нетаниягу обвинил Лапида и Ганца в «болтовне» на фоне дипломатического кризиса с россией

Биньямин Нетаниягу считает, что Яир Лапид и Бени Ганц сейчас просто «болтают» и «ставят под угрозу нашу национальную безопасность». Интересно, что Нетаниягу так и не высказался о войне в Украине.

Лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу обвиняет своих главных политических соперников в неправильном управлении отношениями Израиля с россией, поскольку россия* пытается вытеснить Еврейское агентство со своих границ в качестве ответной меры за позицию Израиля в отношении вторжения в Украину.

В своем выступлении перед журналистами в Тель-Авиве Нетаниягу сказал, что в течение многих лет «мы вели взвешенные, сбалансированные и ответственные отношения» с россией, но в настоящее время наблюдается кризис, а премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц просто «болтают» и «ставят под угрозу нашу национальную безопасность».

Россия вторглась в Украину в конце февраля, и Лапид, будучи министром иностранных дел, поспешил осудить «нападение». Нетаниягу, который надеется вернуть себе роль премьер-министра Израиля, дольше всех находящегося в должности, после предстоящих 1 ноября выборов, не упоминал Украину с момента вторжения.

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.