Нетаниягу пошел навстречу Мири Регев при выборе кандидатуры гендиректора минтранса

Несмотря на протест Комиссии по государственной службе, Нетаниягу пошел на уступки Мири Регев и внес на повестку дня Кнессета рассмотрение кандидатуры гендиректора минтранса.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласился включить в повестку дня предстоящего заседания кабинета министров назначение Моше Бен Закена на должность генерального директора министерства транспорта.

Назначение встретило резкое сопротивление со стороны Комиссии по государственной службе, которая заявила, что Бен Закен «не подходит для этой должности». В ответ на возражение комитета по назначениям Регев сказала: «Чиновники, какими бы высокопоставленными они ни были, не могут принимать решения вместо избранного министра».

Председатель Яд Ле-Баним Эли Бен Шем потребовал отменить назначение родственника министра Регев и заявил, что Бен Закен «не соответствует самому элементарному условию — почтению памяти павших». Бен Шем припомнил пост, который Бен Закен написал в прошлом, где критиковал офицера ЦАХАЛа майора Роя Кляйна, павшего во Второй ливанской войне.

Бен Шем написал: «Моше Бен Закен не соответствует самому элементарному израильскому пороговому условию — уважению памяти павших и их наследия. Я дорожу министром Мири Регев и убежден, что она не знала об этих заявлениях, но теперь, когда они были раскрыты, я официально обращаюсь к ней от имени всей семьи погибшего и требую немедленно снять его кандидатуру».

В 2016 году, накануне Дня памяти, Бен Закен написал в Facebook пост о майоре Рое Кляйне, который пал во время Второй ливанской войны, написав, что он «не герой». После инцидента Бен Закен, который служил советником министра обороны Яалона, получил выговор и принес извинения.

Курсор ранее писал, что депутат Ликуда мстит Нетаниягу и обвиняет в расизме. Депутат от Ликуда Дуди Амсалем обвинил Нетаниягу в расизме по отношению к марокканцам.