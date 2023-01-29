Нетаниягу приказал вооружить три тысячи ультраортодоксальных добровольцев ЗАКА

Премьер-министр Израиля считает, что если три тысячи добровольцев на мотоциклах будут вооружены, то скорость реагирования на теракты значительно увеличится.

Биньямин Нетаниягу приказал вооружить три тысячи ультраортодоксальных добровольцев ЗАКА на мотоциклах, с целью быстрого реагирования в случае терактов.

Об этом пишет телеграм-канал «Что там у евреев?»

Премьер-министр Нетаниягу заявил: «В ЗАКА три тысячи добровольцев на мотоциклах, представьте, что они будут вооружены, это повысит способность к реагированию, они будут обучены и смогут быстро реагировать в случае терактов. Они также будут прикрывать ультраортодоксальные районы, и обеспечат быстрое реагирование».

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