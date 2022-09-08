Нетаниягу встретился с главным раввином Украины и дал обещание касаемо войны

Ранее на этой неделе бывший премьер-министр и председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу встретился с главным раввином Украины, сказав ему, что «сделает все, что в моих силах, чтобы положить конец этой трагедии, разрушающей жизни народа Украины».
После встречи с одним из главных раввинов Украины, раввином Реувеном Асманом, Нетаниягу вместе с Асманом снял короткое заявление, в котором рассказал о том, как он намерен действовать в отношении российско-украинской войны, если его переизберут премьер-министром на предстоящих выборах. .
«Я только что закончил еще одну важную встречу с главным раввином Украины, — сказал Нетаниягу на видео, добавив, что они двое «говорили о том, как помочь евреям, которые находятся в Украине, и как помочь евреям, которые репатриировались из Украины и из рф* [в Израиль] в результате войны».
Он заявил, что хотел бы «помочь им с жильем и трудоустройством», а также с вопросом возвращения граждан Израиля, которые получат особые льготы. Нетаниягу добавил, что «мы поможем им во всех вопросах, которые их беспокоят».
«Я помогу им, потому что мы знаем, как это сделать, и мы хотим это сделать», — сказал Нетаниягу.
Нетаниягу также коснулся геополитических вопросов, касающихся отношений между рф, Украиной и Израилем. Он намекнул, что в случае переизбрания обязательно выступит посредником между президентом рф путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«То, что происходит в Украине, — это ужасная трагедия, — сказал он. — Когда я вернусь — с Божьей помощью и с вашей помощью — чтобы возглавить страну, я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец этой трагедии, которая разрушает жизни народа Украины».
У Нетаниягу и путина давние и хорошие отношения. Они вместе проводили время в Израиле и рф, а также в других странах.