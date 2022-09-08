Нетаниягу встретился с главным раввином Украины и дал обещание касаемо войны

Нетаниягу снял короткое заявление вместе с раввином Реувеном Асманом, в котором рассказал о том, как он намерен действовать в отношении российско-украинской войны в случае победы на предстоящих выборах.

Ранее на этой неделе бывший премьер-министр и председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу встретился с главным раввином Украины, сказав ему, что «сделает все, что в моих силах, чтобы положить конец этой трагедии, разрушающей жизни народа Украины».

После встречи с одним из главных раввинов Украины, раввином Реувеном Асманом, Нетаниягу вместе с Асманом снял короткое заявление, в котором рассказал о том, как он намерен действовать в отношении российско-украинской войны, если его переизберут премьер-министром на предстоящих выборах. .

«Я только что закончил еще одну важную встречу с главным раввином Украины, — сказал Нетаниягу на видео, добавив, что они двое «говорили о том, как помочь евреям, которые находятся в Украине, и как помочь евреям, которые репатриировались из Украины и из рф* [в Израиль] в результате войны».

Former prime minister and Likud chairman Benjamin Netanyahu met with Ukraine's Chief Rabbi, saying he would "do everything in my capacity to end this tragedy that is ruining the lives of the people of Ukraine."@ZvikaKlein reports:#Ukraine | #Israelhttps://t.co/k5qGV5J5S9 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 8, 2022

Он заявил, что хотел бы «помочь им с жильем и трудоустройством», а также с вопросом возвращения граждан Израиля, которые получат особые льготы. Нетаниягу добавил, что «мы поможем им во всех вопросах, которые их беспокоят».

«Я помогу им, потому что мы знаем, как это сделать, и мы хотим это сделать», — сказал Нетаниягу.

Нетаниягу также коснулся геополитических вопросов, касающихся отношений между рф, Украиной и Израилем. Он намекнул, что в случае переизбрания обязательно выступит посредником между президентом рф путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«То, что происходит в Украине, — это ужасная трагедия, — сказал он. — Когда я вернусь — с Божьей помощью и с вашей помощью — чтобы возглавить страну, я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец этой трагедии, которая разрушает жизни народа Украины».

У Нетаниягу и путина давние и хорошие отношения. Они вместе проводили время в Израиле и рф, а также в других странах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!