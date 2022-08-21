Нир Орбах рассказал, за кого проголосует на выборах в ноябре

Депутат Кнессета Нир Орбах прокомментировал свое политическое будущее в интервью армейскому радио: «Сейчас я не ищу должность, я сказал жене, что есть большая вероятность, что на следующих выборах я не буду участвовать ни в одном списке».
«Сейчас мне не за кого голосовать. Мои колебания будут между Айелет Шакед и Ликудом, и я склоняюсь к Ликуду», — заключил он.
Ранее «Курсор» писал, как повлияло возвращение Гади Айзенкота на раскладку сил перед выборами-2022.
Также мы сообщали, что новый опрос предсказывает очередной тупик после выборов в Израиле.
Напомним, у Бен-Гвира есть свободные места: кому он предложит членство в партии.