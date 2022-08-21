Нир Орбах рассказал, за кого проголосует на выборах в ноябре

Депутат Нир Орбах сказал, что «сейчас мне не за кого голосовать», но все же есть одна партия, которая скорее всего получит его голос.

Депутат Кнессета Нир Орбах прокомментировал свое политическое будущее в интервью армейскому радио: «Сейчас я не ищу должность, я сказал жене, что есть большая вероятность, что на следующих выборах я не буду участвовать ни в одном списке».

«Сейчас мне не за кого голосовать. Мои колебания будут между Айелет Шакед и Ликудом, и я склоняюсь к Ликуду», — заключил он.

Ранее «Курсор» писал, как повлияло возвращение Гади Айзенкота на раскладку сил перед выборами-2022.

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Напомним, у Бен-Гвира есть свободные места: кому он предложит членство в партии.