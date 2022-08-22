Нир Орбах рассказал к какой партии он может присоединиться

Бывший депутат «Ямины» заяивл, что Айелет Шакед ведет «Руах Ционит» в направлении, которое он не может поддерживать, оставляя его без политического дома.

После того, как партия «Ямина», созданная Нафтали Беннетом и Айелет Шакед, больше не существует, депутат Кнессета Нир Орбах больше не имеет политического дома в преддверии выборов. Он рассказал о своих планах на будущее в политике, выразив недовольство ситуацией, сообщает 7Israel National News.

«В настоящее время я не ищу партию, к которой можно присоединиться. Я сказал жене, что на следующих выборах, скорее всего, меня не будет ни в одном списке», — сказал Орбах.

«Мне придется выбирать между голосованием за Айелет Шакед или за «Ликуд». Я склоняюсь к «Ликуду», но это не та партия, к которой я мог бы присоединиться. Единственным подходящим вариантом для меня была партия «Сионистский дух», но, к сожалению, Айелет Шакед пошла по другому пути», — добавил Орбах.

На прошлой неделе Орбах выразил такое же мнение, сказав Radio Kol Chai, что он не может представить себе присоединение к партии «Сионистский дух», учитывая направление, в котором она движется.

«Прошлый год был очень сложным. Избежать выборов было постоянной проблемой, и хотя сначала мы добились определенных успехов, в конце концов, мы не добились успеха», — добавил он.

«Процесс закончился, когда Беннет объявил, что собирается распустить Кнессет, что стало результатом встречи, которую я провел с ним после продолжительного периода обсуждений. Я не колебался. В тот момент, когда я понял, что мы полагаемся по голосам антисионистских депутатов, я пошел к нему и с самого начала был с ним откровенен», — заявил Орбах.

«У меня была цель, и я не знаю, стал бы кто-то другой выступать против премьер-министра, который также является моим другом, и сделать что-то подобное. Я работал с ним десять лет, но я отстаивал свою позицию, убеждения, и я знал, что в конечном итоге мне придется заплатить за это цену», — заявил он.

«Когда я выбрал этот курс действий, у меня были варианты: либо выборы, либо правительство, такое, какое было у нас. Я не пошел на компромисс в отношении своей идеологии. Я человек, который несет ответственность за решение Беннета о роспуске правительства», — отметил он.

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