ОАЭ просят США повторно признать хуситов террористами

Министр иностранных дел Эмиратов Абдулла бин Зайед в понедельник в телефонном разговоре попросил госсекретаря США Тони Блинкена признать повстанцев Хути в Йемене террористической организацией.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Во время разговора между министром иностранных дел Абдуллой бин Зайедом и госсекретарем Блинкеном обсуждалась идея переименования Хути на основании их нынешних действий», — сказал высокопоставленный чиновник.

«Последнее нападение на гражданские объекты в Абу-Даби и захват судна под флагом ОАЭ полностью относятся к этой категории», — добавил эмиратский чиновник.

Запрос последовал за нападением в понедельник на три нефтяных танкера возле резервуаров Национальной нефтяной компании Абу-Даби в районе Муссафах недалеко от Абу-Даби.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хути из Йемена взяли на себя ответственность за взрывы, сообщает Reuters, которые, по всей видимости, были результатом атак беспилотников.

В прошлом году Блинкен объявил об исключении повстанцев Хути из списка иностранных террористических организаций США, отменив решение, принятое администрацией Трампа за несколько дней до окончания срока его полномочий.

Курсор ранее писал, что хуситы захватили судно у берегов Йемена, на котором находилось медицинское оборудование. Поддерживаемое Ираном движение хуситов, контролирующее большую часть северного Йемена, захватило грузовое судно под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, которое совершало «враждебные действия», но которое, по словам саудовцев, имело на борту медицинское оборудование.

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