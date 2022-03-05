Офис премьер-министра подтверждает встречу Беннета с Путиным в Кремле

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, встреча идет уже 2,5 часа. В заявлении нет слова Украина или упоминания о вторжении России в эту страну.

Премьер-министр Нафтали Беннет в настоящее время встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, подтверждает его канцелярия.

«Премьер-министр вылетел в Москву сегодня рано утром», — говорится в заявлении.

Канцелярия премьер-министра сообщает, что Беннета сопровождает министр жилищного строительства Зеэв Элькин, в качестве переводчика, а также советник по национальной безопасности Эяль Хулата, дипломатический советник Шимрит Меир и пресс-секретарь Матан Сиди.

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