Офис премьер-министра подтверждает встречу Беннета с Путиным в Кремле

Премьер-министр Нафтали Беннет в настоящее время встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, подтверждает его канцелярия.
«Премьер-министр вылетел в Москву сегодня рано утром», — говорится в заявлении.
Канцелярия премьер-министра сообщает, что Беннета сопровождает министр жилищного строительства Зеэв Элькин, в качестве переводчика, а также советник по национальной безопасности Эяль Хулата, дипломатический советник Шимрит Меир и пресс-секретарь Матан Сиди.
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