ПА раскритиковала Израиль за невыполнение требований ООН

ПА осуждает отказ Израиля сотрудничать с комиссией ООН по расследованию предполагаемых преступлений во время столкновений в Газе в мае прошлого года.

Палестинская автономия осудила отказ Израиля сотрудничать с комиссией ООН по расследованию предполагаемых преступлений во время столкновений в Газе в мае прошлого года.

В заявлении «министерства иностранных дел» ПА, говорится, что оно осуждает решение израильского правительства отказать представителям комиссии во въезде в Израиль и на палестинские территории.

«Это решение незаконно», — говорится в заявлении, и добавляется, что необходимо поддержать работу комиссии «для успешного выполнения ее задач в соответствии с мандатом, предоставленным ООН, и международным правом и его ссылками».

Израиль в четверг официально заявил, что не будет сотрудничать со специальной комиссией, созданной Советом по правам человека ООН для расследования предполагаемых злоупотреблений в отношении палестинских арабов.

Решение было передано в письме главе комиссии Нави Пиллэй, подписанном Мейравом Эйлоном Шахаром, послом Израиля в ООН и международных организациях в Женеве.

«Для моей страны, как и для любого справедливо мыслящего наблюдателя, очевидно, что нет никаких оснований полагать, что Израиль получит разумное, справедливое и недискриминационное отношение со стороны Совета или этой комиссии по расследованию», — говорится в письме.

Курсор ранее писал, что Израиль отказался помогать комиссии ООН с расследованием операции Страж стен. По словам посла Израиля в ООН, члены комиссии были назначены, потому что они были запятнаны предвзятостью и имеют историю враждебных обвинений против еврейского государства.

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