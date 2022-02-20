Послы Израиля в приграничных с Украиной странах готовят план для потенциальной эвакуации по суше

Согласно оценке ситуации, проведенной Министерством иностранных дел под руководством министра иностранных дел Яира Лапида, в случае эскалации конфликта с Россией воздушное пространство Украины будет закрыто, и покинуть страну будет сложно.

Израильские дипломаты, работающие в странах, граничащих с Украиной — Венгрии, Польше, Словакии, Румынии и Молдове — посетили пограничные пункты пропуска и встретились с должностными лицами, отвечающими за работу пунктов, чтобы обсудить возможную наземную эвакуацию израильтян и украинских евреев в случае вторжения России.

Как и ожидалось, сегодня открылся консульский отдел Израиля в Киеве для предоставления консульских услуг израильтянам, желающим покинуть страну.

Согласно оценке ситуации, проведенной Министерством иностранных дел под руководством министра иностранных дел Яира Лапида, в случае эскалации конфликта с Россией воздушное пространство Украины будет закрыто, и покинуть страну будет сложно. Министерство также продолжает взвешивать возможность временного перемещения посольства в город Львов.

Курсор ранее сообщал, что Макрон и Путин обсудили по телефону кризис в Украине. Переговоры рассматриваются как «последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине», говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Еще наш сайт сообщал, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину. Американский президент сказал, что российские военные готовы атаковать Украину уже в ближайшие дни. Он уверен, что россияне предпримут попытку сразу атаковать Киев.

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