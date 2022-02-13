Посол РФ в Швеции: в Москве «срали» на санкции Запада

Российский представитель назвал безразличными санкции, которыми США и ЕС угрожают Кремлю в случае вторжения в Украину. Западные чиновники говорят, что это будут самые суровые меры, направленные против чиновников и олигархов, близких к Владимиру Путину.

Виктор Татаринцев, посол России в Швеции, заявил в интервью местным СМИ, что России «срали» на западные санкции.

«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада», — цитирует его слова издание Aftonbladet.

Она добавил, что в России нет итальянских или швейцарских сыров, но там научились делать российские сыры, которые не менее хороши, основываясь на итальянских и швейцарских рецептах.

Посол также сказал, что в нынешней ситуации Россия протестует против членства Швеции в НАТО. По его словам, если США и их партнеры не будут усугублять ситуацию с безопасностью, Москва будет уважать желание Стокгольма присоединиться к альянсу. «Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО — самая большая угроза для России», — сказал дипломат.

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