Правительство одобрило план Либермана на 4,4 млрд шекелей по снижению стоимости жизни

Ожидается, что будут вынесены на голосование Кнессета отдельные части программы, в том числе, налоговые льготы для молодых семей с детьми.

Правительство проголосовало за утверждение плана министра финансов Авигдора Либермана по снижению стоимости жизни на 4,4 миллиарда шекелей (1,4 миллиарда долларов).

Некоторые части плана — включая налоговые льготы для молодых работающих семей с детьми — потребуют принятия закона, который, как ожидается, будет внесен в Кнессет в ближайшие дни.

Условия плана, представленного ранее в этом месяце, также включают субсидии на уход за детьми, отрицательный подоходный налог для примерно 300 000 низкооплачиваемых работников, отмену акцизов на уголь и снижение тарифов на множество импортных товаров, включая продукты питания, туалетные принадлежности и мебель.

Курсор ранее писал, что Либерман требует выяснить, использовала ли полиция против него шпионское ПО. Либерман заявил, что в 2012 году комиссар полиции вел себя «хуже преступников» и нарушал многие законы, поэтому мог приказать полиции взломать личный телефон нынешнего министра финансов.

Кроме того, Либерман навестил в тюрьме бывшую коллегу Фаину Киршенбаум. Либерман посетил бывшего члена своей партии Фаину Киршенбаум, которая была осуждена за взяточничество в особо крупных размерах в декабре прошлого года.

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