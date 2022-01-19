Председатель коалиции случайно проголосовала с компьютера другого депутата

Идит Сильман проголосовала за законопроект с компьютера Абира Кара, за что была подвергнута критике.

Во время голосования в Кнессете в среду один из членов коалиции голосовал с компьютера своего коллеги.

Об этом пишет Arutz Sheva.

МК Идит Сильман (Ямина), председатель коалиции, проголосовала, очевидно, случайно, с компьютера МК Абира Кара (Ямина).

Этот инцидент вызвал критику на пленуме Кнессета, причем на защиту Сильман встал член Кнессета Мансур Аббас (Объединенный арабский список).

«Сильман проголосовала с компьютера Абира Кара случайно», — сказал Аббас.

Исполняющий обязанности председателя коалиции член МК Боаз Топоровский («Еш Атид») пошутил, что этот вопрос требует «полицейского расследования».

Сильман проголосовала во время голосования в Кнессете по законопроекту «Война с сутенерами».

Курсор ранее писал, что в Кнессете подготовили законопроект о расширении налоговых льгот для новых репатриантов. Финансовая комиссия Кнессета подготовила для рассмотрение Кнессета в первом чтении законопроект о расширении налоговых льгот для новых репатриантов. В создании законопроекта принял участие депутат Алекс Кушнир (НДИ).

Кроме того, Дэн Марзук избран новым секретарем Кнессета. Спикер Кнессета Микки Леви выбрал опытного сотрудника юридического отдела Кнессета Дэна Марзука в качестве нового секретаря Кнессета в понедельник, заменив ушедшую на пенсию Ярдену Мюллер Горовиц.

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