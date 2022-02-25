Зеленский: Вторжение России в Киев напоминает такое же нападение на нашу столицу, которое произошло в 1941-м

«России все равно придется рано или поздно говорить с нами. Говорить о том, как завершить боевые действия и остановить это вторжение», — сказал Зеленский.

Вторжение российских войск в Киев напоминает первое такое же нападение на украинскую столицу, которое произошло в 1941 году, сказал президент Украины Владимир Зеленский на утреннем брифинге.

«Авиация врага подло действует в жилых кварталах и в частности в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардировки, попадание в жилой дом, пожар», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что силы противовоздушной обороны защищают украинское небо настолько, насколько это возможно .

«России все равно придется, рано или поздно, говорить с нами, говорить о том, как прекратить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери самой России», — отметил Зеленский.

Он отметил, что санкции, введенные в четверг США и другие страны, не убедили Российскую Федерацию.

Также Зеленский обратился на русском языке к гражданам РФ, заявив, что Украина видит всех, кто выходит на протесты, а это значит, что в России нас услышали и начинают нам верить.

«Боритесь за нас, боритесь против войны!», — добавил президент.

Ранее Курсор сообщал, что Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.

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