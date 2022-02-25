Зеленский призвал Путина встретиться и «сесть за стол переговоров»

«Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей», — сказал Зеленский во время нового обращения.

Зеленский обратился к Путину и предложил сесть за стол переговоров.

«Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей», — сказал он во время нового обращения.

«Вторжение России в Украину – это не просто вторжение, это начало войны против Европы», — добавил президент Украины.

Также Зеленский обратился к Вооруженным Силам Украины: «Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство».

Кроме того, президент Зеленский призвал европейцев протестовать против войны в Украине или же прийти в посольство Украины в своей стране и предложить помощь.

Как писал ранее Курсор, Зеленский сказал, что вторжение российских войск в Киев напоминает первое такое же нападение на украинскую столицу, которое произошло в 1941 году. «Авиация врага подло действует в жилых кварталах и в частности в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардировки, попадание в жилой дом, пожар», — заявил глава государства.

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