Представитель ПА: Израиль — враг

Он заявил, что продолжающиеся контакты с израильскими чиновниками являются «частью состояния конфликта и переговоров в отношениях между народом и оккупантом».

Хусейн Аль-Шейх, член Исполнительного комитета ООП, который недавно встречался с министром иностранных дел Яиром Лапидом, назвал Израиль «врагом» палестинского народа.

«Переговоры не означают сотрудничества, а являются одной из форм конфронтации, когда вы ведете переговоры со своим врагом», — заявил он.

Аль-Шейх добавил, что «палестино-израильский конфликт не может быть завершен одним махом», подчеркнув необходимость создания институтов палестинского народа и укрепления его стойкости и существования наряду с борьбой за создание независимого государства.

Курсор ранее писал, что стали известны подробности устранения трех террористов в Шхеме. В полиции сообщили, что открыли ответный огонь по террористам после того, как преступники попытались атаковать силы безопасности Израиля из своего автомобиля.

Солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме. В телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

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