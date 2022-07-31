Посол США прибыл в Ливан для возобновления переговоров по разрешению морского спора с Израилем

Израиль и Ливан, не имеющие дипломатических отношений, ведут непрямые переговоры при посредничестве США о правах на морское газовое месторождение Кариш и демаркации спорной морской границы между двумя странами.

Посол США по энергетике Амос Хохштейн приземлился в Бейруте, чтобы провести переговоры с министром энергетики Ливана Валидом Файядом по поводу спорной морской границы с Израилем.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как Файяд, который также прилетел, встречает Хохштейна в аэропорту.

Израиль сохраняет суверенитет над газовым месторождением Кариш и стремится разрабатывать его, пытаясь позиционировать себя в качестве поставщика природного газа в Европу.

В пятницу министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что он как никогда оптимистичен в отношении переговоров.

Ливанская террористическая группировка «Хизбалла» угрожает месторождению, выпустив сегодня утром видео, в котором говорится, что газодобывающая инфраструктура находится «в пределах досягаемости» ее оружия.

«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.

Наш сайт сообщал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.

Редакция информировала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.