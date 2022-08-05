Президент Мексики предложил отложить все войны в мире на пять лет

Президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор предложил всем странам установить «мир во всем мире» на следующие пять лет. По его словам, у всего мира сейчас наблюдаются большие проблемы в области экономики.
Об этом политик рассказал во время пресс-конференции.
Обрадор сказал, что пандемия коронавируса, полномасштабное вторжение россии* в Украину, а также напряженная ситуация между Китаем и Тайванем способствуют распространению бедности и вызывают глобальную инфляцию. Поэтому нужно содействовать продуктивной деятельности, создавать рабочие места, служить бедным и стремиться к сотрудничеству стран.
Также политик уверен, что страны смогут договориться о пятилетнем мире при содействии Организации объединенных наций.
«Мы все берем на себя обязательство не способствовать конфронтации, войнам», — сказал политик.
Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, сколько ракет уничтожило украинское ПВО с 24 февраля.
Также Курсор писал, что рф собирается использовать иранский спутник, чтобы шпионить за Украиной.
Еще напомним, что в ВСУ ответили, возможно ли еще одно наступление российских войск на Киев.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!