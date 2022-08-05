Президент Мексики предложил отложить все войны в мире на пять лет

Эксперты считают, что если начнется конфликт Китайской Народной Республики (КНР) с Тайванем, то это может привести к Третьей мировой войне.

Президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор предложил всем странам установить «мир во всем мире» на следующие пять лет. По его словам, у всего мира сейчас наблюдаются большие проблемы в области экономики.

Об этом политик рассказал во время пресс-конференции.

Обрадор сказал, что пандемия коронавируса, полномасштабное вторжение россии* в Украину, а также напряженная ситуация между Китаем и Тайванем способствуют распространению бедности и вызывают глобальную инфляцию. Поэтому нужно содействовать продуктивной деятельности, создавать рабочие места, служить бедным и стремиться к сотрудничеству стран.

Также политик уверен, что страны смогут договориться о пятилетнем мире при содействии Организации объединенных наций.

«Мы все берем на себя обязательство не способствовать конфронтации, войнам», — сказал политик.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, сколько ракет уничтожило украинское ПВО с 24 февраля.

Также Курсор писал, что рф собирается использовать иранский спутник, чтобы шпионить за Украиной.

Еще напомним, что в ВСУ ответили, возможно ли еще одно наступление российских войск на Киев.