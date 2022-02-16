Прокуроры по делу Нетаниягу: за одним свидетелем шпионили, но обнаружить ничего не удалось

Прокуроры утверждают, что шпионская программа была активирована на телефоне мужчины около суток, но никаких материалов, имеющих отношение к делу, обнаружено не было.

Прокуроры на процессе по делу о коррупции бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили суду, что шпионское программное обеспечение было использовано для взлома телефона только одного свидетеля по делу, но никаких обнаруженных материалов не было, и рассмотрение дела должно продолжаться по плану.

Государственные прокуроры сообщили окружному суду Иерусалима, что единственным человеком, связанным с этим делом, за которым следили с помощью программы Pegasus компании NSO Group, был Шломо Фильбер, бывший директор Министерства связи и ключевой свидетель.

Прокуроры утверждают, что телефон Ирис Элович, жены бывшего владельца контрольного пакета акций Bezeq Шауля Эловича, был подвергнут атаке, но безуспешно.

За последние две недели появились сообщения о том, что полиция Израиля использовала шпионские программы без судебного разрешения для слежки за многими государственными чиновниками и активистами, включая фигуры, занимающие центральное место в продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции Нетаниягу. Сторонники Нетаниягу указывали на эти обвинения как на причину для отмены дела против него.

Заседания суда, запланированные на эту неделю, были отложены в связи с возникшими разногласиями, чтобы дать возможность государственным прокурорам завершить расследование этих обвинений.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Мансур Аббас раскритиковал Нетаниягу в связи с требованием продолжить посадку деревьев в Негеве. Председатель «РААМ» Мансур Аббас во вторник вечером обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в связи с требованием «РААМ» прекратить посадку деревьев в бедуинских деревнях на юге страны.

Кроме того, мы писали, что Верховный суд одобрил обыск телефонов бывших помощников Нетаниягу. Верховный суд во вторник разрешил полиции обыскать телефоны двух помощников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обвиняемых в попытке запугать ключевого свидетеля судебного процесса против их бывшего начальника, несмотря на то, что предыдущий обыск был проведен незаконно.

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