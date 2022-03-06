Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции против России

Ранее сообщали, что шесть российских олигархов, которые за неделю потеряли в общей сложности 50 миллиардов долларов, высказались против войны с Украиной.

Президент России Владимир Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции против страны, или российских компаний, организаций и физических лиц, сообщают СМИ.

Указ президента предписывает правительству составить список в течение двух дней, говорится в сообщении.

Точная цель составления списка пока не ясна.

Соединенные Штаты и европейские союзники ввели жесткие санкции против России в связи с ее вторжением в Украину.

Ранее редакция нашего сайта писала, что российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом. Бородянка подверглась сильному обстрелу со стороны вторгшейся российской армии на прошлой неделе. Ранее в этом поселке был обстрелян реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.

Еще напомним, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.

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