Ринави Зоаби прокомментировала свой выход из коалиции

Гайда Ринави Зоаби заявляет, что хотя покинула коалицию она не отрицает возможного сотрудничества с действующим правительством. Однако она отмечает, что теоретически может поддержать и роспуск правительства.

Вышедшая из коалиции депутат МЕРЕЦ Гайда Ринави Зоаби заявила, что вышла из коалиции, так как она достигнула «точки невозврата».

В интервью 12 каналу новостей Ринави Зоаби заявила, что может поддержать роспуск Кнессета, но не стала уточнять, сделает ли она это на самом деле.

«Я буду голосовать в соответствии со своей совестью», — говорит она. Однако Ринави Зоаби не исключает возможности сотрудничества с коалицией.

«Я не буду уничтожать коалицию», — говорит она.

Если министр внутренних дел Айелет Шакед и министр обороны Бени Ганц изменят свое поведение, добавляет она, «я могу поддержать коалицию извне».

«Арабская общественность сыта по горло поведением этого правительства», — говорит она.

Ринави Зоаби также заявила, что намерения исламистской партии «РААМ» и ее лидера Мансура Аббаса хорошие, и «они хотят сделать добро для арабского общества».

«Но еврейские политики [в коалиции] не готовы воспринимать нас [арабских законодателей] как равных», — обвиняет она.

Курсор ранее писал, что депутат Кнессета от МЕРЕЦ Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив ее в меньшинстве. В письме к Беннетту арабская депутат сказала, что «не может поддержать коалицию, которая позорно преследует» ее общество. И Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.

Также сообщалось, что Ринави Зоаби не выдвинула никаких требований коалиции. Ринави Зоаби, по сообщениям ее представителя, сейчас не выдвигает никаких требований правительству, а просто покинула коалиции и отозвала свою кандидатуру на пост консула в Китае.