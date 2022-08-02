Российская актриса мария шукшина призвала писать доносы на тех, кто слушает украинские песни

Российская актриса и телеведущая призвала не слушать украинскую музыку, особенно опасными она посчитала песни Верки Сердючки и и Софии Ротару.

Телеведущая мария шукшина* призвала россиян писать доносы на тех, кто слушает песни украинских артистов.

Об этом сообщает издание пропагандистские СМИ.

Актриса заявила, что недавно «неравнодушные россияне» пожаловались ей на ситуацию в москве, где в июле на теплоходах, курсирующих по Москве-реке, громко слушали песни Сердючки и Ротару. Ее это очень возмутило и потому шукшина призвала держать «защиту на культурном фронте» и слушать творчество российских исполнителей.

«В условиях военного времени предлагаю обращаться в федеральную службу безопасности», — подчеркнула шукшина.

Она поблагодарила россиян, которые пожаловались на украинские песни и призвала других брать с них пример.

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