Телеведущая мария шукшина* призвала россиян писать доносы на тех, кто слушает песни украинских артистов.
Об этом сообщает издание пропагандистские СМИ.
Актриса заявила, что недавно «неравнодушные россияне» пожаловались ей на ситуацию в москве, где в июле на теплоходах, курсирующих по Москве-реке, громко слушали песни Сердючки и Ротару. Ее это очень возмутило и потому шукшина призвала держать «защиту на культурном фронте» и слушать творчество российских исполнителей.
«В условиях военного времени предлагаю обращаться в федеральную службу безопасности», — подчеркнула шукшина.
Она поблагодарила россиян, которые пожаловались на украинские песни и призвала других брать с них пример.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!