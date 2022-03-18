Российские оккупанты 43 раза атаковали украинские больницы — ВОЗ

С начала полномасштабной войны россии против Украины вражеские войска 43 раза атаковали украинские медучреждения.

Об этом свидетельствует заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса на заседании Совета безопасности ООН.

Глава ВОЗ отметил, что нападения больницы в любом военном конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права.

Он также заявил, что ООН не может доставить в Сумы и Мариуполь гуманитарную помощь, потому что эти города постоянно обстреливают российские военные.

Ранее Курсор писал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.

Еще напомним, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!