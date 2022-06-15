Россия вызывает посла Израиля из-за удара по аэропорту Дамаска

По данным Министерства иностранных дел россии, в результате удара были повреждены взлетно-посадочная полоса и здания аэропорта, а также нарушен поток гуманитарных грузов для сирийского гражданского населения.

Заместитель министра иностранных дел россии* вызвал посланника Израиля Александра Бен Цви, чтобы выразить обеспокоенность Москвы в связи с предполагаемым ударом Израиля по международному аэропорту Дамаска.

Михаил Богданов сказал Бен Цви, что Москва недовольна оправданиями, предложенными Израилем, и что она ждет дополнительных разъяснений «в рамках существующего российско-израильского механизма».

Богданов также заявил, что россия не позволит превратить Сирию в театр военных действий между внешними сторонами, и настаивает на том, чтобы Израиль уважал территориальную целостность Сирии.

Ранее редакция Курсора сообщала, что официальный представитель российского МИД мария захарова рассказала о нанесенном ущербе аэропорту Дамаска, а также заявила, что Израиль нарушил нормы международного права.

Кроме того, наш сайт писал, что Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе.