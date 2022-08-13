Россияне превратили мобилизацию на Донбассе в рабство, людей отправляют на убой — разведка

Принудительная мобилизация в ОРДЛО фактически превратилась в рабство, людей отправляют в прямом смысле на убой.

Россияне проводят негласную мобилизацию на захваченных ею территориях, в первую очередь, на Донбассе. Людей отправляют без подготовки на самые сложные направления, потому большинство мужчин скрываются либо бегут.

Об этом заявил представитель Главного разведывательного управления МОУ Андрей Юсов

Он отметил, что ясно видно отношение россиян и российской федерации* к жителям ОРДЛО как к людям низшего класса. Пока в россии продолжается скрытая мобилизация, где пытаются кого-то мотивировать деньгами, стимулировать какими-то призрачными выплатами либо агитировать в идейных целях через пропагандистские каналы, то на захваченных территориях людей просто на улицах загребают.

Есть информация, что в Луганске недавно состоялось совещание представителей оккупационной «администрации» с предприятиями, на котором было доказано, что в ближайшее время необходимо мобилизовать еще 8 тысяч мужчин в возрасте до 60 лет.

Он акцентировал на том, что это делается для того, чтобы восполнить потери, восстановить боеспособность частей. Прежде всего речь идет о так называемом 2-м армейском корпусе.

Юсов добавил, что с самого начала жителей ОРДЛО — даже тех, кто имеет российские паспорта, — использовали как пушечное мясо для разведки боем. Плохо обученных и с плохой амуницией, их бросали на трудные участки фронта.

При этом, по словам представителя разведки, возможности «какого-либо общественного мнения или общественного сопротивления» в ОРДЛО нет.

Он также сообщил, что мобилизационная кампания на территории самой рф и во временно оккупированном Крыму неудовлетворительна.

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