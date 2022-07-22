РосСМИ: Закрытие Еврейского агентства — еще один шаг в сторону Ирана

СМИ в России объясняют просьбу Минюста россии закрыть деятельность Еврейского агентства в стране: «Президент россии владимир путин выбрал дружбу с Тегераном и поэтому дистанцируется от Тель-Авива».

Российские СМИ заявили сегодня (в пятницу), что закрытие Еврейского агентства в стране «представляет собой еще один шаг Кремля в сторону Ирана».

Также утверждается, что «предыдущим жестом москвы в адрес Тегерана был антисемитский выпад министра иностранных дел сергея лаврова, заявившего, что у Адольфа Гитлера были еврейские корни. Президент россии владимир путин выбрал дружбу Тегерана и поэтому дистанцируется от Тель-Авива».

Вчера премьер-министр Яир Лапид провел оценку ситуации с Министерством иностранных дел и Министерством иностранных дел в связи с требованием Министерства юстиции россии закрыть деятельность Еврейского агентства в стране из-за «нарушения законодательства российской федерации».

«Курсор» писал, что россия требует ликвидации Еврейского агентства. Репрессии российских властей против Еврейского агентства начались после того, как премьер-министром стал Яир Лапид, открыто критиковавший вторжение россии в Украину.

Также мы информировали, что Израиль требует от россии разъяснений касательно разбирательства против Сохнут. Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут» и его деятельности в еврейской общине рф.