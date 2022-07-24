Саар: Ганц сегодня — это не Ганц 2019 года

Министр юстиции говорит, что объединение с «сине-белыми» было необходимо для предотвращения «экстремистского» правительства при Биньямине Нетаниягу.

Председатель партии «Тиква Хадаша» министр Гидеон Саар заявил в воскресенье утром, что его решение баллотироваться вместе с партией «Кахоль-Лаван» призвано помешать лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу добиться большинства в 61 мандат на предстоящих осенью этого года выборах.

«Если бы кампания развивалась как Биби против Лапида, по моей оценке, Биби получил бы 61 мандат и больше. По моему мнению, у Лапида нет реальной возможности сформировать следующее правительство», — сказал Саар в интервью.

Саар утверждает, что цель совместного участия в выборах с «сине-белыми» не в том, чтобы спасти партию «Тиква Хадаша» от неспособности преодолеть избирательный барьер. Во всех опросах, которые проводились с момента объявления выборов, «Тиква Хадаша» прошла бы в любом случае.

Далее Саар отметил, что Ганц возглавляет список из-за «отсутствия эго», и добавил, говоря о министре обороны, что «я всегда говорил о Бени Ганце с уважением, даже когда был в Ликуде. Бени Ганц сегодняшнего дня отличается от Бени Ганца 2019 года. Он прошел через очень серьезное боевое крещение в политике, прошел через машину яда, которую я очень хорошо знаю. Он вышел из политической могилы и доказал свою стойкость».

Курсор ранее писал, что новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию. Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Также сообщалось, что Бен-гвир заявил, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк. Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.

Кроме того, Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд. Неназванный бизнесмен, входящий в ближайшее окружение лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сделал неожиданное предложение бышему начальнику Генерального штаба Габи Ашкенази.