Саар обвинил Ликуд в подкупе людей

Министр юстиции Израиля заявил, что информация о том, что он ведет переговоры с партией Ликуд — всего лишь слухи, распространенные партией бывшего премьер-министра.

Министр юстиции Гидеон Саар в пятницу опроверг слухи о том, что он планирует выйти из коалиции в пользу формирования альтернативного правительства с Ликудом и другими правыми партиями, и обвинил Ликуд в «подкупе всех видов людей, они предлагают взятки людям».

Выступая на шоу Офира и Беркович, которое выходит на 12 канале, Саар заявил: «Я не верну Биби, я говорю это совершенно ясно. Работает фабрика фальшивых новостей. Они распространяют фальшивые новости весь день. Один раз они делают это, чтобы ослабить меня и навредить публике, которая пошла за мной, а в другой раз они делают это, чтобы завлечь. Они говорят: «Переходите к нам, и вы получите место в следующем правительстве, место в следующем Кнессете».

На вопрос о возможном альянсе с другими партиями на следующих выборах, он ответил: «На данный момент у меня нет планов по созданию альянса. У меня есть план баллотироваться как ‘Тиква Хадаша’, все в моей партии едины».

«Тиква Хадаша будет работать под моим руководством, в этом нет сомнений. Общественность знает, что я человек слова и дела», — добавил Саар.

Ликуд в ответ на комментарии заявил: «Гидеон Саар должен сдержать свое слово, что он распустит правительство, если оно не примет постановления по Иудее и Самарии. В настоящее время необходимо пойти на новые выборы или сформировать в этом Кнессете национальное правительство, которое не будет зависеть от «Братьев-мусульман», будет бороться с ростом стоимости жизни и сохранит поселения».

Курсор ранее писал, что Саар назначил нового заместителя генерального прокурора. Его кандидатура была единогласно одобрена комиссией по отбору кандидатов, возглавляемой генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой.